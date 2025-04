Tentarono di uccidere il cassiere della discoteca, arrestati due fratelli E' successo sulla litoranea di Pontecagnano, esplosi diversi colpi di pistola

Due fratelli sono stati arrestati dai carabinieri di Salerno, su mandato del gip salernitano che ha agito su richiesta della Procura, con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, premeditato, detenzione e porto abusivo di armi, violenza privata. Per uno dei due è scattata anche la denuncia per tentata estorsione. Il provvedimento riguarda il tentato omicidio avvenuto il 18 settembre 2022 a Pontecagnano Faiano, ai danni di un 49enne al quale pochi giorni prima uno dei due indagati aveva tentato di estorcere del denaro. Il tutto avvenne nella discoteca in cui la vittima lavorava.

I dettagli

L'agguato è avvenuto lungo la litoranea che da Pontecagnano conduce a Salerno, con i due fratelli che avrebbero esploso diversi colpi di pistola contro l'auto della vittima nel corso di un inseguimento. Solo per mera fortuna, il 49enne è rimasto illeso. Le indagini hanno consentito di risalire ai due fratelli che sarebbero vicini al gruppo criminale noto come "I ragazzi di Pastena", già coinvolti in un simile caso avvenuto nel 2006 presso un'altra discoteca che portò al tentato omicidio di un ispettore capo della Polizia intervenuto per sedare una violenta rissa.