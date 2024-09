Castel San Giorgio, anziano in stato confusionale: "Aiutateci a riconoscerlo" Trovato nei giardini di Villa Calvanese, la sindaca: "Facciamo in modo che possa tornare a casa"

Un anziano è stato ritrovato in stato confusionale e senza documenti nel comune di Castel San Giorgio. La sindaca Paola Lanzara, anche attraverso i social, ha rivolto un appello per fare in modo che l'uomo possa far ritorno a casa. «Aiutateci a dare un nome all'uomo trovato ieri, in stato confusionale, nei giardini di Villa Calvanese. L'anziano è stato subito assistito dalla polizia municipale di Castel San Giorgio e dalle nostre assistenti sociali. L'uomo sta bene, ha dormito in una struttura messa a disposizione dal nostro Comune, è stato rifocillato, ma purtroppo non è in grado di dire né come si chiama né da dove viene. Questa mattina il comandante Giuseppe Contaldi si è recato anche dai carabinieri per verificare se ci sono denunce di scomparsa. Vi chiediamo di condividere numerosi questo appello in modo da poter identificare il signore e fargli riabbracciare al più presto i suoi cari. Se avete notizie utili al riconoscimento, contattate la polizia municipale di Castel San Giorgio o i carabinieri», ha concluso il sindaco Paola Lanzara.