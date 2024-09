Il Comune di Castel San Giorgio pronto a partire con la mensa scolastica "Pubblicato l'avviso pubblico rivolto alle famiglie"

È stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto alle famiglie sangiorgesi interessate ad iscrivere i propri figli al servizio di refezione scolastica che sarà attivo da mercoledì 18 settembre.



«Il servizio di mensa scolastica, per le scuole dell'infanzia e per le classi delle primarie a tempo prolungato sarà attivo da mercoledì prossimo-fa sapere il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Si tratta di un servizio molto importante per le famiglie ma anche per i bambini, per questo siamo pronti a farlo ripartire con grande celerità - ha aggiunto Paola Lanzara-. Grande attenzione da parte dell'amministrazione comunale tutta, dell'ufficio scuola e dell'assessore al ramo Antonia Alfano alle esigenze delle famiglie e dei nostri ragazzi. Mangiare a scuola ha un duplice obiettivo, sia educativo che nutrizionale. Non bisogna dimenticare infatti che la maggioranza dei bambini consuma parte dei pasti principali a scuola, ed è fondamentale utilizzare la refezione scolastica come momento formativo.

Inoltre per consentire a tutti di usufruire del servizio abbiamo lasciato invariate le tariffe, con grandi agevolazioni per le famiglie più fragili e numerose» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.

Per informazioni circa il servizio è possibile inviare una mail all'indirizzo: scolastico@comune.castelsangiorgio.sa.it oppure un messaggio WHATSAPP al numero 3346089735 o chiamare in orario di servizio lo 0815163284.

Per informazioni circa le disposizioni del Dirigente scolastico contattare l'Istituto scolastico allo 0815163290.

Il costo del servizio, grazie all'impegno di tutta l'amministrazione e dell'assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Antonia Alfano, rimane in gran parte a carico dall'Ente Comune, e prevede una quota di compartecipazione da parte delle famiglie.

«La quota di compartecipazione stabilita con delibera di Giunta Comunale n.126 del 19/05/2023, resta invariata e prevede differenze di costo per fasce di reddito, da un minimo di 0,50 € a pasto per famiglie con Isee fino a 4 mila euro, ad un massimo di 3,20€ con Isee da 14 mila a 18 mila euro.

Sono esentati gli alunni con disabilità come previsto nella carta dei servizi. Riconfermata anche la riduzione del 30% per il secondo figlio e del 50% per i figli dal terzo in poi, garantendola per le famiglie che presentano attestazione ISEE fino ad € 18.000,00».

La domanda in forma dematerializzata dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online di gestione dei servizi scolastici SiMeal : https://castelsangiorgio.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L'accesso al portale, come previsto dalla normativa vigente, avviene tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale).