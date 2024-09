Pontecagnano Faiano, il consigliere Marco Vecchione entra in maggioranza L'esponente di Azione garantirà il sostegno al sindaco Giuseppe Lanzara

Dopo aver aderito nei mesi scorsi ad Azione, il consigliere comunale di Pontecagnano Faiano, Marco Vecchione entra a far parte della maggioranza a sostegno del sindaco Giuseppe Lanzara. Una scelta che va nella stessa direzione presa dal partito di Carlo Calenda che, nelle tre regioni chiamate al voto, ha deciso di sostenere i candidati del campo largo formato da Pd e Movimento 5 Stelle. Ad annunciare l'ingresso in maggioranza di Vecchione è stato proprio il sindaco di Pontecagnano Faiano. "Diamo il benvenuto tra i banchi della maggioranza al consigliere Marco Vecchione", scrive sui social il primo cittadino. "Il suo ingresso porta con sé un bagaglio di competenze e un’esperienza preziosa, che saranno sicuramente un valore aggiunto per il nostro lavoro in Consiglio. Conosciamo tutti Marco per il suo impegno costante verso la comunità e la sua dedizione alla crescita del nostro territorio.Insieme a persone come lui, continuiamo il nostro percorso per costruire un futuro sempre più luminoso e democratico per Pontecagnano Faiano", conclude Giuseppe Lanzara.