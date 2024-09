Fiume Sarno, Aliberti: facciamo rete contro questa bomba ecologica Non ci fermeremo ora che siamo riusciti a coinvolgere il Ministero dell’Ambiente

Dopo le interlocuzioni del Sindaco Aliberti avute a Roma con il Governo, con una nota a firma del Direttore Generale, Giuseppe Lo

Presti, il Ministero dell’Ambiente chiede all’Autorità di Bacino Appennino Meridionale, alla Regione Campania e all’Ente Idrico

Campano di relazionare entro il 4 ottobre sulle problematiche evidenziate e riguardanti la qualità delle acque, le opere

infrastrutturali del sistema fognario e le operazioni di dragaggio.



Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: "Siamo arrivati ad un punto cruciale e importante, credo che nessuno fino ad oggi sia riuscito a

portare così avanti la battaglia per il disinquinamento del Fiume Sarno, questione talmente incancrenita nel nostro territorio che a

tanti, troppi, risulta tristemente impossibile il suo risanamento. Noi no, non ci arrendiamo. Non possiamo fermarci proprio ora che siamo

riusciti a coinvolgere il Ministero dell’Ambiente. Siamo in attesa del 4 ottobre, giorno ultimo per l’Autorità di Bacino Appennino

Meridionale, la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano per relazionare sulle problematiche riguardanti la qualità delle acque, le

opere infrastrutturali del sistema fognario e le operazioni di dragaggio.



È proprio ora che dobbiamo fare rete, cittadini e associazioni, sindaci e ammistrazioni dei trentanove comuni delle tre province

attraversate dal Fiume, appoggiando il Ministero dell’Ambiente in tutte le azioni che deciderà di intraprendere.

Noi, intanto, con il Prof. Giordano realizzeremo il primo studio sull’incidenza dell’inquinamento del Fiume sui tumori, sulle patologie dismetaboliche e malformazioni chiedendo dati sulle SDO (scheda di dimissione ospedaliera) dei pazienti delle strutture ospedaliere del nostro territorio direttamente al Ministero della Sanità".