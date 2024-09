Mercato San Severino:messa in sicurezza e allargamento del ponte di via Torrione Lo snodo torna ad essere pienamente fruibile

Da giovedì 26 settembre il ponte di via Torrione, in località Sant’Angelo, è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni di marcia.

Con l’intervento di messa in sicurezza ed il conseguente allargamento della carreggiata viene restituito un punto di passaggio viario importante che collega via Carmine Amato con via Codola a Costa e San Vincenzo.

La simbolica cerimonia di riapertura è stata officiata da don Antonio Sorrentino, parroco della comunità di Sant’Angelo, alla presenza del Sindaco Antonio Somma e dell’Amministrazione comunale.