Riqualificazione del centro storico di Scafati, le proposte di Santocchio Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia ribadisce l'importanza di intervenire

"Il cuore storico di Scafati, con i suoi vicoli e antichi bassi, rappresenta un patrimonio culturale e architettonico unico nel suo genere, ma attualmente trascurato e privo di una visione che ne valorizza appieno le potenzialità. Nonostante le numerose iniziative locali, come il recente presepe vivente organizzato dalla comunità parrocchiale di Santa Maria delle Vergini, il centro storico resta abbandonato a sé stesso, senza un piano di recupero strutturato". A farsi portavoce delle istanze di rilancio è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati.



"Non possiamo permettere che il nostro centro storico resti l'unico in Italia a non essere riqualificato e vivo. Abbiamo un patrimonio architettonico che, se ben valorizzato, potrebbe diventare un vero e proprio polo di attrazione culturale e turistica", ha dichiarato Santocchio. "Ogni centimetro del quartiere dei Vetrai ha il potenziale per ospitare mercatini, laboratori artigianali, attività enogastronomiche e spazi dedicati alla musica e alla cultura. È impensabile che un luogo così bello e caratteristico venga lasciato nell'incuria".



Santocchio sottolinea anche l'importanza di coinvolgere la comunità locale e gli investitori che, con coraggio, stanno cercando di dare nuova vita a questa zona. "Esistono già persone e realtà che stanno investendo per rilanciare il centro storico, ma non ricevono il supporto necessario. L'amministrazione comunale dovrebbe fare di più: snellire la burocrazia, offrire sgravi fiscali a chi decide di riqualificare locali abbandonati, garantire maggiore sicurezza e potenziare la videosorveglianza".



Fratelli d'Italia ribadisce il proprio impegno nel sostenere chi ama il centro storico e desidera il suo rilancio, convinti che solo attraverso un'azione sinergica tra amministrazione e cittadini si possa restituire a Scafati il suo cuore pulsante.

"È fondamentale aprire un tavolo di confronto con chi vuole investire in quest'area e costruire una rete di collaborazione tra le varie realtà. Non servono slogan elettorali, ma progetti concreti per far sì che Scafati recuperi il suo splendore e torni a essere un punto di riferimento per tutto l'Agro nocerino sarnese", ha concluso Santocchio.