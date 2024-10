Giffoni Valle Piana: mentre cerca funghi trova una mina antiuomo L'ordigno è risalente alla Seconda Guerra Mondiale

Esce nei boschi alla ricerca di funghi ma trova una mina antiuomo. E' successo a un uomo in un’area demaniale nei pressi del rifugio forestale in località Piani a Giffoni Valle Piana, come riporta il quotidiano La Città.

In un primo momento l'ordigno era stato scambiato per un coperchio di latta, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione locale hanno messo in sicurezza l'area, mentre toccherà alla Prefettura di Salerno coordinare la rimozione.