Scafati, Santocchio: "La villa torni ad essere il cuore pulsante della città" "È inaccettabile che un luogo così significativo non venga valorizzato adeguatamente"

"È triste vedere come la Villa comunale, simbolo dell'identità scafatese, sia lasciata in un abbandono che dura ormai da troppo tempo. La mancanza di eventi per le famiglie e per i bambini durante la rassegna estiva è un chiaro segnale della scarsa attenzione riservata a questo spazio". E' la denuncia del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati, Mario Santocchio che chiede interventi concreti per uno dei polmoni verdi della città. "Nonostante i tentativi di rinnovare il parco giochi, l'assenza di vigilanza ha portato a episodi di teppismo, spingendo le famiglie a cercare alternative altrove. È inaccettabile che un luogo così significativo non venga valorizzato adeguatamente. Per rilanciare la Villa basterebbe davvero poco, ma sembra che la volontà di farlo sia completamente assente".



Per Santocchio "le manifestazioni da centinaia di migliaia di euro non possono sostituire l'importanza di un luogo di aggregazione, dove le famiglie possano sentirsi al sicuro e ben accolte. Propongo di considerare l'idea di ristorazione in Villa o di collaborazioni con agenzie di eventi per valorizzare questo spazio per matrimoni e celebrazioni. La Villa deve tornare a essere il cuore pulsante della socialità scafatese, non può essere dimenticata", ha concluso.