A Pagani corso per volontari di protezione civile promosso da Papa Charlie Si dividerà in due giornate di formazione

Pronti per le emergenze è il nuovo percorso formativo, promosso dall’associazione di protezione civile Papa Charlie di Pagani, per gli aspiranti volontari di protezione civile, ma anche per tutti quei cittadini desiderosi di mettersi in gioco e di poter così rispondere ai bisogni della comunità.



Il corso che inizierà questo mese, si dividerà in due giornate di formazione. La prima, domenica 24 novembre, la seconda domenica 1 dicembre. Due giornate che saranno interamente dedicate a far conoscere il sistema di Protezione Civile, il volontariato e la rete ANPAS. Oltre ai rischi del territorio, mezzi e attrezzature dell’associazione. Il corso, completamente gratuito, sarà svolto dai volontari dell’associazione. Gli interessati possono iscriversi o richiedere ulteriori informazioni tramite; e.mail: segreteria@papacharlie.it, telefonicamente allo 0815155757, con messaggio whatsapp al 3334124519 o presso la sede in via Filettine 58 a Pagani (Sa).



“All’arrivo di una possibile emergenza territoriale o anche su scala nazionale come un’alluvione o un terremoto, diverse persone ci contattano per dare la loro disponibilità come volontari. Il nostro impegno, come associazione di protezione civile, è quello di informare e soprattutto formare i cittadini tutti i giorni e non solo a fronte di emergenze in atto”, commenta Michele Pepe, presidente della Papa Charlie. "Non aspettiamo le difficoltà, prepariamoci piuttosto ad affrontarle nel modo giusto, insieme".