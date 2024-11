Sicurezza a Baronissi: "Chiediamo più forze dell’ordine nella Valle dell'Irno" "Necessità di intensificare i servizi"

"La sicurezza dei cittadini è prioritaria nella nostra azione politico-amministrativa. Per tale motivo, dall’insediamento della giunta, abbiamo intrapreso un dialogo costante e costruttivo con tutte le forze dell’ordine. A fronte dei recenti fatti di cronaca, con l’escalation di furti registrata in tutti i comuni della provincia di Salerno, ci siamo immediatamente mobilitati, per intensificare i controlli su tutto il territorio, e ci siamo confrontati con il Prefetto". Esordisce con queste parole il Sindaco di Baronissi, Anna Petta.

Lo scorso 6 novembre 2024, in Prefettura, è stato convocato dal Prefetto Francesco Esposito il vertice del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui ha preso parte il primo cittadino di Baronissi Anna Petta, insieme alla Comandante della Polizia Municipale Locale e a tutti i Sindaci della Valle dell’Irno, per arginare il fenomeno.

"Come coordinamento dei Sindaci della Valle dell’Irno abbiamo sottoposto la necessità di intensificare i servizi di sicurezza anche al Comando Generale Nazionale dell’Arma dei Carabinieri per intensificare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, come deterrente e contrasto ai fenomeni di vandalismo, furti e infrazioni al codice della strada – prosegue il Sindaco Anna Petta – È indispensabile rafforzare le misure di prevenzione, in maniera coordinata tra le forze di polizia, e un aumento delle pattuglie impiegate in particolare nei turni notturni. Nonostante gli sforzi enormi della stazione locale e della compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino non si riesce a coprire un territorio così vasto, che include ben sette Comuni. Abbiamo la necessità di nuove risorse umane per contrastare la carenza di personale".

"Tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, con sala operativa centralizzata, per rendere Baronissi una città ancora più sicura – afferma l’Assessore alla Protezione Civile, Alfonso Farina - Prosegue, inoltre, la collaborazione tra Comune di Baronissi e Arma dei Carabinieri per sensibilizzare e proteggere gli anziani dalle truffe. Ringraziamo il Comandante Luogotenente Carica Speciale Alberto Colella, presente per fornire risposte ai nostri anziani, attraverso incontri itineranti sul territorio e nelle varie parrocchie. La Stazione dei Carabinieri è inserita nel nostro tessuto cittadino e rappresenta un punto di riferimento sempre presente e affidabile".

Rispetto alle notizie fuorvianti apparse sui social, la Sindaca aggiunge: "Il Comune di Baronissi si è allertato immediatamente e l’amministrazione prosegue la sua attività, senza demagogia, in silenzio, in contatto costante con le autorità. Desidero rassicurare tutta la popolazione a fronte del clima da paura generato da chi preferisce il populismo con post social “acchiappa click”, senza rendersi conto di generare allarme e sfiducia dei cittadini nei confronti delle forze dell’ordine, alimentando il terrore collettivo. Ancora una volta invito ad un’opposizione costruttiva, in particolare chi, negli anni passati, ha già rivestito il ruolo di assessore alla sicurezza urbana, con risultati evidentemente non soddisfacenti. Ai proclami social, Baronissi preferisce un’azione amministrativa seria, puntuale ed efficiente".