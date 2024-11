Club Alpino Italiano, Celle di Bulgheria ospiterà il raduno nazionale 2025 “Siamo onorati di poter ospitare il raduno nazionale del Cai nel nostro piccolo Comune”

Sarà il Comune di Celle di Bulgheria ad ospitare nel 2025 il raduno nazionale del Club Alpino Italiano. La notizia è stata resa nota dal sindaco Gino Marotta, nel corso della conferenza “Censimento ed esplorazione della Grotta della Madonna” organizzata nell’aula consiliare del Comune dal CAI Monte Bulgheria e dal Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano.

“Siamo onorati di poter ospitare il raduno nazionale del Cai nel nostro piccolo Comune” ha dichiarato il primo cittadino Gino Marotta. “Crediamo negli stessi valori – ha aggiunto il sindaco – e da sempre siamo in linea con le politiche adottate al Club Alpino Italiano per la difesa della natura e per la valorizzazione della montagna. Ospitare gli amici del Cai sarà per noi un’occasione importante per far conoscere la nostra montagna e le nostre bellezze. Ringrazio di cuore il Cai nazionale e tutti i soci della sezione Monte Bulgheria che da anni sono custodi e ambasciatori dei nostri sentieri”.