Baronissi primo Comune in provincia di Salerno per gestione dei rifiuti "Abbiamo raggiunto risultati eccezionali in tema di sostenibilità e economia circolare”

Baronissi si conferma un modello di sostenibilità e impegno ambientale, conquistando due importanti riconoscimenti durante l'ottava edizione di Ecoforum, la manifestazione regionale dedicata all'economia circolare dei rifiuti, ospitata questa mattina a Palazzo Sant'Agostino. Il Comune di Baronissi è stato premiato come "Comune Riciclone 2024", con una percentuale di raccolta differenziata che ha superato l’86,6%, e come "Comune Rifiuti Free 2024", con una produzione di rifiuti secco residuo inferiore ai 53 kg all'anno per abitante.

Baronissi, che si distingue per l’impegno ambientale, è il primo Comune in provincia di Salerno a raggiungere questo prestigioso risultato. La sindaca Anna Petta ha dichiarato: “Essere riconosciuti come Comune Riciclone e Comune Rifiuti Free è motivo di grande orgoglio. Questi traguardi sono frutto della sinergia tra l’amministrazione e la cittadinanza. Ogni gesto quotidiano contribuisce alla tutela dell’ambiente e Baronissi sta dimostrando che è possibile fare la differenza. Questi premi rappresentano un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile.”

Il Comune ha raggiunto un’impressionante percentuale dell’86,6% di raccolta differenziata, piazzandosi ai vertici della classifica regionale, e con una produzione di rifiuti secco residuo inferiore ai 53 kg per abitante, Baronissi è stato incluso nella categoria dei Comuni Rifiuti Free 2024, riservata a quelli che riescono a produrre meno di 75 kg di rifiuto secco residuo per abitante all’anno, un risultato che sottolinea l’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti e la responsabilità collettiva verso la sostenibilità.

Alfonso Farina, Assessore all'Ambiente, ha aggiunto: “Questo riconoscimento è un attestato di valore per la nostra comunità e conferma l’efficacia della strategia di raccolta differenziata che abbiamo messo in atto. Baronissi non solo eccelle nella gestione dei rifiuti, ma continua a essere un punto di riferimento per tutta la provincia di Salerno.”

Con questi premi, Baronissi si conferma un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti e nella promozione di un’economia circolare, dando così un contributo fondamentale alla costruzione di una Campania più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.