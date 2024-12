Amalfi, il cantiere creativo dell’Arsenale si arricchisce di nuovi servizi Visite guidate multilingue gratuite, nuova area merchandising

Sarà possibile, così, scoprire e conoscere il gioiello di architettura medievale, unico cantiere in roccia ancora oggi esistente, che mantiene viva la memoria della secolare supremazia sui mari del popolo amalfitano. Icona degli antichi fasti della citta`, ancora oggi è il testimone di un’epoca d’oro della marineria italiana.

Un progetto di ampia visione, sviluppato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano attraverso la DMO Visit Amalfi, e parte essenziale delle Azioni per un Turismo più sostenibile messe in campo nell'Antica Repubblica Marinara.

«Il nostro progetto di estensione della stagionalità - evidenzia il Sindaco Daniele Milano – è rivolto ad intercettare flussi per il periodo invernale, interessati ai prodotti offerti dalla Rete di Destinazione: outdoor, well-being, gourmet, cultural, romantic. Garantire l’apertura del Museo della Bussola e dell’Arsenale della Repubblica per tutto l’anno risponde all’esigenza di rendere gli attrattori della Città effettivamente fruibili».

Il servizio di visite guidate gratuite - della durata di 30 minuti ciascuna e incluse nel costo del ticket d’ingresso – sarà attivo per tutte le festività natalizie, fino al prossimo 12 gennaio 2025, tutti i giorni: dalle ore 10:30 alle 11 in inglese e dalle ore 11 alle 11:30 in italiano.

L’Arsenale, sede dell’Infopoint Visit Amalfi, si dota, inoltre, di un’area merchandising con una linea di gadget brandizzata by Visit Amalfi e una ricca selezione di manuali editi dal Centro di Storia e Cultura Amalfitana e da Officine Zephiro che rievocano la storia millenaria di Amalfi e della Costiera.

La borraccia con alluminio riciclato, la shopping bag 100% cotone riciclato, la penna a sfera matita eterna e l’immancabile bussola sono il risultato di una ricerca attenta dei materiali e delle linee con cui si rimarcano i concetti legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Inoltre, per i mesi invernali, come accade già da alcuni anni, sono previste tariffe per i parcheggi particolarmente agevolate, nell’arco temporale a partire dal 6 novembre 2024 al 26 dicembre 2024, e dall’8 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo delle festività natalizie).

Un piano di potenziamento che prevede, quindi, all’interno dell’Arsenale, visite guidate ed experience, area merchandising e promozione dei prodotti della Rete di Destinazione Amalfi.

Il nuovo punto di informazione e accoglienza turistica è stato completamente ripensato: alla nuova area merchandising si abbinano il nuovo desk interno, con funzioni separate di conciergerie per la promozione dei punti di interesse della Città, oltre all’accesso e alla vendita dei biglietti per il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro. A ciò si aggiungono due self- infopoint, in cui adulti e bambini possono interagire con monitor dedicati e un Fast information point in Piazza della Bussola, attivi da aprile del 2024.

«Un servizio “boutique” che sarà offerto a partire da quest’anno per tutto l’anno, in linea con l’obiettivo di estendere la stagionalità della nostra Destinazione e di amplificare e migliorare i servizi per i turisti che scelgono Amalfi per il loro soggiorno, aiutandoli a vivere un’esperienza autentica», – dichiara Enza Cobalto, delegata alla Cultura.

INFO MOBILITA’ E PARCHEGGI

A partire dal 6 novembre e sino al 26 dicembre, nonché dall’8 gennaio al 31 marzo nelle aree di sosta gestite dal Comune per il tramite della società “Sistema Amalfi”:

2 euro all’ora e /o frazione, dalle ore 9:00 alle ore 16:00

1 euro all’ora e/o frazione, dalle ore 16:01 alle ore 8:59

Tali tariffe nei periodi indicati, su tutte le aree di sosta, limitatamente alla fascia oraria diurna, sono incrementate di 1 euro all’ora o frazione, esclusivamente per le prime due ore di fruizione.

Per coloro che desiderano raggiungere Amalfi in auto, il Comune di Amalfi invita a monitorare sempre la disponibilità dei posti nei parcheggi pubblici, in tempo reale, attraverso l’applicazione “Info Parking Amalfi”.