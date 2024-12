Sarno, Monte Saretto, nessun intervento di riforestazione previsto nel 2024 Sirica (Fratelli d'Italia) chiede azioni urgenti

A seguito della risposta all'interrogazione regionale presentata dal consigliere Nunzio Carpentieri (Fratelli d'Italia) riguardo la situazione del monte Saretto di Sarno, emerge chiaramente come, ad oggi, non siano stati programmati interventi di riforestazione per l'area collinare sarnese.



La risposta scritta della giunta regionale della Campania, firmata dalla direttrice generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maria Passari, conferma che l'amministrazione Provinciale di Salerno, responsabile per competenza, non ha incluso interventi sui versanti del monte Saretto nel piano del 2024. Solo per il biennio 2025-2026, dunque, si potrà valutare un'eventuale inserimento di azioni specifiche di forestazione e bonifica montana.



Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, interviene con fermezza: "Questa situazione è inaccettabile. Il monte Saretto è un'area fondamentale per la sicurezza idrogeologica della nostra comunità. Non possiamo permetterci di rimandare ancora interventi di riforestazione: si tratta di un problema che impatta direttamente sulla tutela del territorio e sulla vita dei cittadini di Sarno", ha detto.



Sirica chiama in causa direttamente le istituzioni locali e regionali: "Invito l’amministrazione provinciale di Salerno, l'assessore regionale competente e il sindaco di Sarno a farsi portavoce di questa esigenza urgente. È necessario spingere affinché il Monte Saretto venga incluso nel piano di forestazione già a partire dai prossimi anni, senza ulteriori ritardi. La sicurezza del territorio deve essere una priorità assoluta".



Il coordinamento sarnese di Fratelli d’Italia continuerà a monitorare la vicenda e a sollecitare interventi concreti, assicurando massima attenzione alle problematiche ambientali e di sicurezza idrogeologica dell'area.