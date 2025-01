Polizia municipale rinforzata a Fisciano, la soddisfazione di Csa Salerno "Un segnale positivo di attenzione verso il territorio e i cittadini"

Con l’ingresso di sette nuove unità nel comando di polizia municipale, il Comune di Fisciano fa un importante passo avanti nel miglioramento della sicurezza e della viabilità sul territorio. Le nuove assunzioni, tutte tramite concorso pubblico, rappresentano una risposta concreta alla necessità di potenziare un organico che da tempo risultava sottodimensionato.



Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, ha espresso soddisfazione per l’operazione: “L’ampliamento dell’organico della Municipale di Fisciano è un segnale positivo di attenzione verso il territorio e i cittadini. Questo risultato testimonia l’importanza della pianificazione e dell’ascolto delle esigenze operative di un servizio essenziale come quello della polizia municipale. Ora, ci auguriamo che vengano garantite le giuste condizioni contrattuali e lavorative per permettere agli agenti di operare al meglio delle loro capacità”.



Anche il delegato sindacale della polizia municipale di Fisciano per la Csa Salerno, Lorenzo Citro, ha accolto con entusiasmo la notizia: “L’arrivo di nuovi colleghi è un momento di grande compiacimento per tutti noi. Dopo anni di difficoltà dovute alla carenza di personale, finalmente possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. I nuovi agenti rappresentano una risorsa preziosa per garantire sicurezza e supporto alla comunità”, ha detto.



Le nuove risorse sono così distribuite: due agenti assunti a tempo indeterminato con contratto full-time e cinque a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali). Nei prossimi giorni, prenderanno servizio ufficialmente, con un focus particolare sulla polizia stradale e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.



L’obiettivo del potenziamento, come spiegato dall’amministrazione comunale, è quello di assicurare un presidio capillare del territorio e rispondere in modo efficace alle richieste dei cittadini, soprattutto in materia di viabilità e sicurezza urbana.