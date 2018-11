Centro per l'impiego, inizia il tour degli eletti 5 Stelle La visita nella Piana del consigliere regionale Cammarano e della deputata Bilotti

Questa mattina il consigliere regionale Michele Cammarano e la deputata Bilotti, membri della commissione lavoro in consiglio regionale e alla camera dei deputati, hanno visitato il centro dell'impiego di Battipaglia, come "prima tappa di un percorso che li porterà in tutta la provincia di Salerno", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. Da poco tempo i centri per l'impiego sono stati trasferiti dalla Provincia alla Regione Campania, in uffici come questo una decina di dipendenti gestiscono un territorio di 100mila abitanti facendo fronte a problematiche spesso complicatissime.

"Grazie alle informazioni ricevute - aggiunge Cammarano - vogliamo comprendere in che modo il potenziamento e la riorganizzazione di questo presidi possano aiutare i cittadini nelle nuove politiche del lavoro e del reinserimento sociale pianificate dal nuovo governo. Al momento le problematiche ereditate dalla precedente governance riguardano la carenza del personale, un ripensamento dei sistemi informativi e una migliore comunicazione dei servizi offerti - prosegue ancora la nota pentastellata - . Basti pensare che in Italia e in particolar modo al sud, un neppure il 10% della domanda e offerta di lavoro vengono gestite di centri per limpiego, ma direttamente da lavoratori e aziende tramite relazioni familiari o private".

"L'efficacia del reddito di cittadinanza - le parole dell'onorevole Bilotti - dipenderà dalla riorganizzazione di questi presidi ma non solo, in aree rurali e agricole dal loro corretto funzionamento può derivare anche un arretramento di vertenze sociali come quella del caporalato e del lavoro nero". Insomma, per gli esponenti pentastellati si entra nella fase preliminare che porterà all'adozione del reddito di cittadinanza, ma il passaggio propedeutico passa necessariamente per l'efficientamento dei centri per l'impiego su tutto il territorio.

Redazione Salerno