Costiera Amalfitana: i sindaci scrivono a Conte Un aiuto economico finanziario per risollevare l'economia messa a dura prova dal Covid 19

I sindaci della Costiera Amalfitana presentano al premier Giuseppe Conte una proposta economico – finanziaria per superare lo stato di emergenza del loro territorio in questa fase due di rilancio dell'economia messa a dura prova dal Covid 19. La fascia tricolore di Praiano Giovanni Di Martino, Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, in una lettera inviata anche al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ai presidenti di Regione e Provincia, De Luca e Strianese, chiede di riconoscere, fino a tutto il 2022, a ciascun comune, agevolazioni di natura fiscale. Questo per sopperire, almeno in parte, alle minori entrate provocate dall’emergenza in un territorio che è sostanzialmente vocato al turismo. In particolare facilitazioni per il pagamento di Imu e Tasi e la rimozione di vincoli di destinazione per le entrate, come le multe derivanti da violazioni al Codice della Strada, o dall’Imposta di Soggiorno, dalle concessioni edilizie e relative sanzioni.