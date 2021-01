Cna Costruzioni,webinar per il rilancio del comparto economico Confronto online sulle agevolazioni per l'edilizia e non solo: circa 500 professionisti prenotati

Sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%: sarà questo l’obiettivo del webinar promosso da Eni gas e luce, Cna Costruzioni e Harley&Dikkinson in programma oggi giovedì 28 gennaio, dalle 17 alle 20. I tre promotori dell’incontro che si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati della provincia di Salerno, oltre che dell’Ordine degli Architetti di Salerno hanno stipulato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica degli edifici e la messa in sicurezza sismica degli edifici.

Il Superbonus 110%, in particolare, è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. Grazie all’intesa tra Cna, Eni Gas e Luce ed Harley &Dikkinson, la rete nazionale dei consorzi territoriali, promossa da Cna Costruzioni e che si riconosce nel marchio Riqualifichiamo l’Italia, potrà aderire, in qualità di Partner, al servizio CappottoMio con la possibilità in particolare di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi. Tra questi c'è anche il consorzio Cmc guidato da Sabatino Nocerino, targato Cna Campania.

"Abbiamo voluto cogliere al volo quest’occasione- ha dichiarato il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca- se questo significa più lavoro per le imprese non possiamo non impegnarci per offrirlo attraverso quest’accordo di sicuro vantaggio”. Il webinar avrà l’obiettivo per Cna Salerno di offrire ai propri associati tutte le informazioni e la consulenza necessaria per non avere problemi con le pratiche legate al Super Bonus 110% . Oltre ai rappresentanti di Eni Gas e Luce ed Harley &Dikkinson, rispettivamente di Francesco Santangelo e Raffaela Dell’Acqua, parteciperanno al webinar di giovedì pomeriggio anche i vertici di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio (presidente nazionale) ed il responsabile nazionale del settore costruzioni della Cna, Mario Turco. Durante il webinar sarà anche presentato il Consorzio locale Cmc che si adopererà sul territorio campano per la realizzazione dell’accordo in sinergia con Cna Salerno.

"Da due anni lavoriamo intensamente a questo progetto- ha dichiarato il direttore del Consorzio Sabatino Nocerino -, consci delle grandi opportunità che questo sistema di agevolazioni fiscali per privati, condomini ed imprese, rappresenta per il settore delle costruzioni che come tutto e tutti ha dovuto subire una fase di stallo legata all’emergenza Covid".

Ad esortare gli artigiani salernitani alla partecipazione all’incontro virtuale anche il presidente di Cna Costruzioni di Salerno, Antonio di Renna per il quale “il webinar e le informazioni sul superbobus con le diverse tipologie di interventi ai quali è applicabile sarà un’occasione di grande rilancio per la filiera dell’edillizia e non solo, se si considera anche l’indotto che smuoverà ”. Per la valenza dei contenuti, il webinar ha avuto 3 crediti formativi da parte dell’Ordine Professionale degli Architetti di Salerno e dell’Ordine dei Periti Industriali. Prevista la partecipazione di circa 500 professionisti