Immobili di lusso, la provincia di Salerno quarta in Italia tra gli investitori I dati del portale "Luxforsale": a trainare la domanda soprattutto la Costiera Amalfitana

La pandemia che ha colpito l’intero pianeta ha avuto effetti devastanti, ma sta registrando controindicazioni decisamente positive.

A beneficiare di questo contesto è ad esempio il mercato immobiliare di lusso in Italia, che segna trend positivi costanti da un anno a questa parte, ma con un picco deciso negli ultimi mesi.

E’ questo il dato che emerge da uno studio effettuato da Luxforsale, portale specializzato nelle promozione di immobili di lusso, che ogni anno redige l’osservatorio sul mercato. Una serie di fattori tra cui principalmente la sicurezza da un punto di vista sanitario, facilità nei trasporti, storia, cultura e una situazione politica stabile portano il bel paese ad essere la meta preferita da parte di investitori esteri alla ricerca di immobili di lusso sia in affitto che in vendita.

"Americani, nord europei, russi, arabi, ma anche italiani stanno rastrellando la penisola alla ricerca di immobili di lusso da affittare o acquistare, davvero senza badare a spese - dichiara Claudio Citzia, Ceo di Luxforsale -. A beneficiare di questa situazione sono soprattutto le regioni del sud, Sicilia e Campania in particolare. Nel dettaglio è Salerno a registrare un balzo deciso in avanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con addirittura un +75%".

"La ricerca si rivolge sia a immobili di lusso in affitto, che preferibilmente devono essere pied dans l’eu con ampi spazi esterni ed interni per soddisfare le esigenze anche del personale di servizio. I budget sono mostruosi, se si considera che oltre il 10% di locatori è disposto a spendere più di 50mila euro al mese pur di accaparrarsi ciò che cerca. Spesso gli inquilini utilizzano il periodo di vacanze per acquistare immobili altrettanto prestigiosi (che in alcuni casi sono gli stessi dove hanno soggiornato) e se non badano a spese per l’affitto, figuriamoci per l’acquisto, dove i budget supera abbondantemente il milione e mezzo di euro".

Le ricerche sono concentrate principalmente su ville, attici e addirittura castelli con una concentrazione nella costiera Amalfitana, ovviamente i comuni più ricercati sono quelli noti ovvero Ravello, Amalfi, Positano e Praiano. Buona richiesta anche sulla costiera cilentana, principalmente concentrata su Castellabate e Agropoli.

"I potenziali acquirenti non hanno sempre le idee chiare in quale comune comprare, ma hanno in testa la proprietà che desiderano, motivo per il quale in alcuni casi contattano direttamente la nostra direzione - continua Claudio Citzia -. Quello che purtroppo registriamo è la scarsità di operatori immobiliari in grado di soddisfare le esigenze di clienti alto spendenti".