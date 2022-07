Andrea Annunziata (Autorità Portuale): stiamo lavorando tantissimo per Salerno Alla Festa del mare le riflessioni del presidente: la priorità è creare lavoro e sviluppo

Alla Festa del Mare, il presidente dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, fa il punto sull'anno lavorativo appena concluso e pone gli obiettivi per il futuro.

"Ormai la Regione mi chiede quando c'è questo evento, la Festa del Mare, che è diventata una vera e propria tradizione. Nell'inaugurazione, diamo i risultati di un anno di lavoro. Qui stiamo lavorando tantissimo, in un momento difficile ma con grandi speranze. È un anno importante che abbiamo appena concluso, con investimenti importantissimi (circa mezzo miliardo di euro per tutta l'autorità portuale campana) e in un momento di grande fiducia. In un anno si è recuperato quanto si era perso durante i due anni di pandemia. Siamo andati anche oltre. Questo ci proietta verso un prossimo futuro di investimenti infrastrutturali che renderanno il porto di Salerno e gli altri porti modernissimi, puntando sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale. Per quanti usufruiscono di questa grande ricchezza, che è un bene di tutti, deve dare vantaggi a tutti e non a pochi. Parlo quindi del pescatore, del diportista, a chi fa un semplice bagno, a chi lavora coi container o le crociere", le parole della guida dell'Autorità di sistema.

Annunziata esorta ad "andare avanti senza grandi egoismi. Voglio mandare un messaggio di speranza vera in un momento difficilissimo. Credo che nel breve e nel medio termine, mettendo a punto queste strategie di crescita infrastrutturali con tutto quello che può arrivare tra poco - e parliamo delle zone economiche speciali e di un porto franco, anche in una Regione come la nostra -, si farà bene. Direi che vorrei esserci anche da pensionato, quando non vedrò più nemmeno un giovane senza lavoro. Noi ce la mettiamo tutta, per quanto riguarda il nostro settore. Speriamo sia un momento di confronto e di possibilità concreta per la realizzazione di questi sogni".

Annunziata precisa, chiudendo, che "forse non si tratta neanche di sogni. Sono realtà che possono essere realizzate per davvero".