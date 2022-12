Sold out nelle strutture ricettive a Salerno, la soddisfazione di Federalberghi Il presidente Ilardi: "Tali risultati premiano la visione positiva dell'economia e Luci d'Artista"

“Siamo estremamente soddisfatti per l’andamento dei flussi turistici nel comune di Salerno. Il riempimento delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere è altissimo, ed, in alcune notti, si raggiunge il sold-out”. A dirlo è Antonio Ilardi, presidente Federalberghi Salerno, che ha commentato i risultati raggiunti dalla città in termini di presenze di visitatori.

Le parole del presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi

“Tali risultati premiamo la visione positiva dell’economia e delle prospettive turistiche che avevamo proposto fin dall’estate, allorquando abbiamo fortemente sostenuto il varo della manifestazione Luci d’Artista che avesse ampia durata nel tempo, oggettiva qualità delle installazioni e che, soprattutto, non indulgesse ad impostazioni pauperiste e riduttive”. Il presidente Ilardi è soddisfatto anche delle presenze di stranieri in città.

“Oggi assistiamo alla presenza in città anche di visitatori internazionali, attratti da un evento che non ha nulla da invidiare alle analoghe iniziative attivate nelle principali capitali europee.

Siamo lieti che il positivo confronto, intrapreso con un approccio leale e costruttivo, con il Sindaco e l’Amministrazione comunale abbia condotto a conseguire obiettivi significativi per l’economia della città e del vasto comprensorio che si giova degli eventi natalizi del capoluogo”.

Il concerto di Capodanno

Ulteriore attrattore in città il concerto che si terrà la sera del 31 dicembre in piazza a Salerno, durante il quale si esibirà la band salentina Negramaro. “Siamo certi che una ampia partecipazione al concerto dei Negramaro costituirà una ulteriore enorme occasione di promozione turistica per Salerno, utile ad allontanare nel 2023 ogni fantasma di recessione” chiarisce il presidente Ilardi che conclude: “Augurando a tutti i salernitani un fecondo e sereno anno, auspichiamo, nel prosieguo, una sempre maggiore relazione tra eventi ludici ed il patrimonio storico e culturale del capoluogo, che consenta di dare ulteriore slancio alle iniziative di rete già intraprese dai siti museali”.