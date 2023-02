La Confesercenti per Cava de' Tirreni: pronti 40 eventi in città Il primo appuntamento sarà il 12 e 13 febbraio: una due giorni dedicata alla festa degli innamorati

La Confesercenti in prima fila nel sostenere le attività commerciali e quindi l'economia cittadina, con l'organizzazione di eventi e iniziative durante tutto l'anno.

Ben 40 eventi dal 12 febbraio al 30 giugno accompagneranno la città di Cava de' Tirreni e soprattutto richiameranno migliaia di visitatori.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento, co-organizzato con l'Amministrazione Servalli, sarà il 12 e 13 febbraio con "San Valentino", una due giorni dedicata alla festa degli innamorati, con musica live e filodiffusione lungo il centro storico, con i porticati che per l'occasione saranno illuminati di rosso, nel giardino del complesso monumentale di San Giovanni sarà allestita una postazione con installazione per uno scatto fotografico, le Cabine del Bacio, la fontana dei Delfini allestita per l'occasione e i personaggi di Minnie e Topolino lungo il corso, organizzati dall'Associazione "Genitori Insieme. Dal 23 marzo al 30 giugno in scena "Benvenuta Primavera" con eventi ogni settimana per festeggiare l'arrivo della più bella stagione dell'anno.

Tra le iniziative della Confesercenti Fiepet cavese anche la pagina facebook “Movida Cavese” già online, che sarà la piattaforma dove saranno promozionati tutti gli eventi, un punto di riferimento per l’intero mondo della movida campana e non solo.

Soddisfatto il presidente della Confesercenti cavese

"Abbiamo strutturato un apposito gruppo di lavoro - spiega il presidente della Confesercenti cavese e consigliere della Camera di Commercio di Salerno, Aldo Trezza - nell'ambito della nostra organizzazione Fiepet, con il responsabile Massimiliano Memoli, coadiuvato da Frank Barone, Salvatore Filosa e Marco Nunziante, ma che coinvolge praticamente tutti i locali della movida cavese. Un grande gruppo di ragazzi, imprenditori, capaci ed intraprendenti che sono l'anima e la forza che hanno permesso alla nostra città di essere al top in regione nell'accoglienza e nell'organizzazione di sempre nuove iniziative premiate da migliaia di visitatori. Ringrazio l'Amministrazione comunale, il Sindaco Servalli e l'Assessore alle Attività Produttive, Giovanni Del Vecchio, che sono sempre al nostro fianco nel sostenerci ed organizzare insieme a noi questo programma di eventi".