Gestione delle situazioni di crisi, confronto in Confindustria Salerno Coinvolti 15 dirigenti d'azienda della provincia per affrontare eventi imprevisi

In Confindustria Salerno la presentazione del progetto "D-skills il mindset per gestire eventi dirompenti", una iniziativa di Fondirigenti per identificare le competenze chiave indispensabili per poter affrontare e gestire al meglio “eventi dirompenti” che possono accadere in azienda.

Il progetto di Fondirigenti, promosso da Confindustria Salerno, unitamente a Federmanager Salerno e realizzato da Assoservice Salerno con la collaborazione di Federmanager Academy, prevede il coinvolgimento di 15 dirigenti di aziende salernitane che nei prossimi giorni, si confronteranno in focus group per mettere in campo le competenze necessarie per risolvere casi dirompenti. Il tutto sarà osservato da una psicologa che farà emergere le skills agite.

Dopo i saluti istituzionali di Stefania Rinaldi, vicepresidente delegata alla Formazione Confindustria Salerno e Armando Indennimeo, presidente Federmanager Salerno, sono intervenuti Massimo Sabatini, direttore generale Fondirigenti, Beatrice Stanganelli (progettista), Marco Sprocati (coordinatore del progetto D-Skills) e Federico Mioni, direttore Federmanager Academy. A seguire sono stati introdotti i focus group sui quali lavoreranno i Dirigenti d’azienda.

"La globalizzazione - ha sottolineato Stefania Rinaldi, vicepresidente delegata alla Formazione Confindustria Salerno - ha fatto sì che alcuni eventi come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni (pandemia, crisi energetica, guerre) abbiano impattato sulle aziende rivelandosi improvvisi e dirompenti e generando nuovi contesti difficilmente prevedibili che richiedono nuovi modelli di business e di comportamento. La reazione necessaria alla sopravvivenza delle imprese ha dimostrato un altissimo livello di resilienza delle aziende salernitane, ma ciò non basta. Per tale ragione Confindustria Salerno ha inteso promuovere questo progetto, al fine di individuare e rafforzare competenze chiave che consentano ai dirigenti di tenersi pronti ad affrontare nuovi scenari imprevedibili".

"In questo periodo di forti cambiamenti è cruciale rafforzare nelle imprese e nei dirigenti un approccio favorevole all’apprendimento e alla gestione del cambiamento, come chiave per muoversi in un contesto internazionale dai contorni sempre più incerti - ha spiegato Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti - sviluppando tra i manager il giusto mindset, che pone la leadership e le competenze per gestire le grandi transizioni del digitale e della sostenibilità. Con Fondirigenti ci impegniamo con le iniziative strategiche, condotte in collaborazione con le associazioni di Confindustria e Federmanager, per rilevare i bisogni formativi ‘reali’, su territori e settori, modellizzare le competenze chiave per il futuro e mettere a punto le nostre proposte di finanziamento della formazione manageriale di qualità. Il progetto promosso con Confindustria Salerno, si muove in questa direzione e focalizza su alcuni importanti e più che mai attuali temi, quali la digitalizzazione e la capacità di gestire le crisi, ai quali abbiamo anche dedicato l’ultimo Avviso 1/2023, tutt’ora in corso".

"I manager sono figure chiave nella gestione degli eventi “dirompenti” - ha affermato Armando Indennimeo, presidente Federmanager Salerno -. Con questa iniziativa si intende mettere a disposizione dei manager salernitani le particolari competenze necessarie per affrontare i cambiamenti in un’epoca come quella attuale che richiede duttilità, rapidità di scelte e abilità ad adattare la gestione aziendale ai contesti del momento".