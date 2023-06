Premio "Best practices per l'innovazione", ecco tutti i vincitori L'iniziativa promossa da Confindustria Salerno

Space Frontier, azienda di Napoli vince la XVII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione. Il Premio, organizzato da Confindustria Salerno, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione attraverso la presentazione e promozione di progetti concreti.

I progetti concorrevano nell’ambito di 4 categorie tematiche: Space Frontier ha partecipato alla sezione AEROSPAZIO, riservato alle aziende che lavorano nell’ambito dell’ingegneria, della scienza, dell’industria e del commercio di un settore che consente all’uomo di volare. Space Frontier ha presentato un sistema di propulsione ibrido per aerospazio che utilizza scarti organici riciclati e non sfrutta esplosivi, diventando così più sicuro, sostenibile, economico ed innovativo.

Il vincitore della XVII edizione del PBP ha avuto un premio di 15mila euro.

“E’ stata un’edizione ricca di novità, con tanti progetti realmente innovativi provenienti da tutta Italia - ha sottolineato Francesco Serravalle, presidente del Gruppo Servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Salerno -. Ringrazio tutti i partner del Premio e le Istituzioni che ci aiutano a rendere Salerno protagonista dell’innovazione. Il pensiero va già alla prossima edizione, affinchè tutta l’energia respirata in questi giorni possa aiutare chi fa impresa a continuare a credere, sperimentare ed investire nell’innovazione. In fondo, questo è il vero segreto di chi fa impresa”.

Di seguito i vincitori delle altre categorie:

AGRITECH - riservato alle aziende che applicano e integrano le tecnologie di ultima generazione al settore agroalimentare:

ANVEST HEALTH di Castel San Giorgio con Flogofilm®, una formula a base di Flogomicina® che rappresenta un’innovazione nella gestione delle infezioni batteriche e che consente il corretto funzionamento dell’antibiotico terapia nel sito di infezione. Grazie alla sua formula si assiste ad una significativa riduzione dell’incidenza delle infezioni biofilm correlate.

GREENTECH - riservato alle aziende che operano nell’ambito dell’energia e della tutela ambientale:

HTPLASMA di Rovigo con Glow, dispositivo compatto che sfrutta l’innovativa tecnologia del plasma freddo (creato a partire dall’aria circostante) per una corretta ed efficace igienizzazione delle mani come testato dai laboratori di Microbiologia dell’Universita` di Padova, su diversi ceppi di virus, funghi e batteri, registrando un’attivita` di abbattimento fino al 99,9% in pochi secondi.

DIGITALIZZAZIONE - riservato alle aziende che operano nell’ambito dell’innovazione di processo:

FLUGANTIA di Napoli con Rigel, un sistema IoT completo di hardware e software che puo` essere rapidamente verticalizzato per l’utilizzo in diversi scenari industriali; la soluzione permette l’elaborazione e la visualizzazione dei dati raccolti che sono registrati su blockchain e l’hardware e` alimentato da batterie a lunghissima durata: quindi puo` essere proposta anche per installazioni senza rete elettrica. RIGEL ha l’obiettivo di rendere “smart”, e in linea con il paradigma Industria 4.0, la gestione della logistica delle attrezzature scarrabili per i rifiuti industriali tramite una soluzione di Industrial IoT.

Il premio Innovazione è Donna è stato conferito a ENISMARO di Salerno, per un progetto che rivoluziona il mercato della tracciabilita` alimentare grazie ad un “processo” con cui si abbinano i sensori IOT alla Blockchain per formare un metodo oggettivo e oggettivo per il tracciamento e per rispettare determinate condizioni qualitative. Sfruttando i dati raccolti dai sensori IOT si costruisce un framework unico che consente a tutte le parti, in un processo di produzione alimentare, di avere fiducia e trasparenza in ogni singolo passaggio.