Il porto di Salerno consolida i collegamenti con Inghilterra e Nord Europa Gallozzi: importante novità per il comparto agroalimentare. In arrivo altre 40 assunzioni

Approdo inaugurale alle banchine di Salerno Container Terminal della full-container “Cma-Cgm Alcaraz”, 294 metri di lunghezza e 54.778 tonnellate di stazza. Sceglie lo scalo salernitano la compagnia di navigazione francese Cma-Cgm, terzo vettore marittimo mondiale, per collegare settimanalmente il Sud Italia con i porti di Tangeri (Marocco), Felixstowe (UK), Amburgo (Germania), Rotterdam (Olanda), Anversa (Belgio) e Le Havre (Francia).

“Si tratta di una iniziativa molto importante - spiega Agostino Gallozzi, presidente di Sct SpA - che consolida la posizione centrale di Salerno a servizio dell'export delle aziende agroalimentari. I mercati di Inghilterra e Nord Europa rappresentano da sempre aree commerciali fondamentali per la collocazione delle produzioni delle aziende campane e del Centro-Sud, non solo nell'ambito del food di qualità, in questo contesto, il nuovo collegamento marittimo aggiunge capacità competitiva alle aziende del nostro territorio”.

L’avvio della nuova linea avviene in una fase molto positiva del terminal contenitori del Gruppo Gallozzi, che vede il mese di giugno 2023 chiudersi con un + 28,3% nei confronti dello stesso mese del 2022, ed il primo semestre del 2023 portare a segno un + 17,22% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Grazie all’incremento dei traffici, Salerno Container Terminal è impegnata in un importante programma di nuove assunzioni. Dopo il passaggio - avvenuto nella prima metà dell'anno - di 30 lavoratori da un impiego part-time a quello full-time, Sct avvia ora la selezione di 40 nuovi addetti alle attività portuali, da inserire gradualmente nell’organico aziendale nel corso dei prossimi dodici mesi.