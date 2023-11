Nasce la "Bardascino Holding" per coniugare sostenibilità e innovazione Il brand è stato presentato alla fiera Ecomondo di Rimini

“Non vogliamo più porci come meri raccoglitori e smaltitori di rifiuti, ma come veri e propri operatori della sostenibilità. Come Sarim siamo tra le prime aziende ad aver approvato un bilancio di sostenibilità con una riduzione delle emissioni di CO2 e abbiamo stabilito una proiezione di riduzione di emissioni per i prossimi anni. Inoltre, tutte le società gestite dalla Bardascino Holding hanno un forte legame con i valori ambientali e sociali.”

Così Mino Bardascino, Amministratore Delegato di Sarim, in occasione della fiera di Ecomondo a Rimini durante la quale è stato presentato il nuovo brand “Bardascino Holding” con l’obiettivo di rappresentare al meglio le competenze maturate negli anni in diversi ambiti di operatività al servizio di Pubbliche Amministrazioni e imprese.

L’esordio del nuovo brand è avvenuto in occasione della 26esima edizione di Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy che si è tenuto a Rimini dal 7 al 10 novembre.

Dal “metodo Sarim”, ispirato ai principi della sostenibilità sociale, ambientale e della tutela del territorio, che consente a tutti i Comuni serviti di raggiungere una raccolta differenziata superiore al 65% con punte anche del 90%, all’app Sarim, simbolo dei processi di digitalizzazione e innovazione verso i Comuni e il cittadino integrata con l’intelligenza artificiale, Rfid e geolocalizzazione per notifiche push, Ecomondo ha costituito una vetrina delle tante attività proposte dall’azienda salernitana nell’ambito della gestione della raccolta dei rifiuti.

Ad Ecomondo, infatti, la “Bardascino Holding” è stata presente con Sarim ma anche con: Miras Energia, startup specializzata nel settore delle rinnovabili e nella realizzazione di opere funzionali al raggiungimento dell’efficienza energetica; Enviro, startup e anima tecnologica del gruppo impegnata nello sviluppo di soluzioni informatiche in ambito ambientale per la progettazione, la gestione, il controllo e il tracciamento dei processi e delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso soluzioni brevettate e l’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’integrazione di big data con i sistemi GIS; Global Academy, società che si occupa di sviluppare percorsi formativi mirati alla crescita del capitale umano e della competitività delle aziende, in particolare nel settore ambientale, sicurezza ed energia; BRD Green, che si occupa della gestione di impianti ad elevato contenuto tecnologico finalizzati al recupero di materia ed energia dai rifiuti; la Fondazione Bardascino, fiore all’occhiello del nuovo gruppo in grado di promuovere la ricerca, la comunicazione, la formazione e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.