"Pmi day", Confindustria Salerno coinvolge oltre 1200 studenti L'evento con i presidenti Lampugnale e Piccolo e 37 aziende del territorio

Nella sede di Confindustria Salerno ha avuto luogo l’evento finale del Pmi Day 2023, organizzato nell’ambito della giornata nazionale. Il Pmi Day è l’iniziativa promossa da Piccola Industria di Confindustria con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa, quest’anno ispirata al tema della libertà, quale valore fondante di una società aperta e responsabile. Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il futuro, mantenendo la propria unicità e sviluppare, attraverso lo studio, le competenze.

Dodici piccole e medie imprese di Salerno e provincia hanno aperto le porte a circa 300 studenti, accompagnati dai loro insegnanti, per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti futuri dell’azienda. Gli studenti, a loro volta, si sono cimentati nei project work frutto dell’esperienza vissuta in azienda.

Dopo i saluti di Lina Piccolo, presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno, sono stati presentati i project work delle scuole partecipanti al PMI DAY. Sono intervenuti: Rossella Spatola, Teorema Mediterraneo srl e Bruno Fernando, Bioverde Pallacanestro Antoniana. Le conclusioni sono state affidate a Pasquale Lampugnale, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Campania.

“Il lavoro dà libertà, fare impresa rende liberi - ha sottolineato Lina Piccolo, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno -. E’ il messaggio che abbiamo inteso dare ai ragazzi in una società che troppo spesso spinge all’omologazione e promuove l’ozio e il guadagno facile come stile di vita. La storia delle piccole e medie imprese salernitane è fatta di caparbietà, lungimiranza e dignità. Siamo convinti che aprire le porte agli studenti e mostrare come è fatto un processo produttivo, come è realizzato un prodotto sia un ottimo strumento per diffondere la cultura d’impresa ma anche per orientare gli studenti nelle future scelte dei percorsi formativi.”

“Trentasette aziende con oltre 1200 studenti coinvolti, sono questi i numeri del Pmi Day 2023 campano - ha dichiarato Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria di Confindustria Campania -. Oltre a far conoscere come è fatta un’azienda, quali sono gli elementi di successo di un’impresa e quali le difficoltà, questa iniziativa è anche finalizzata a far conoscere ai ragazzi quali sono le competenze richieste, che sono sempre più tecniche. Riteniamo particolarmente importanti le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) che sono trasversali e complementari in un momento di grandi transizioni come questo, così come sono importanti l’intelligenza emotiva, la determinazione e la dedizione al lavoro.”

In occasione dell’evento di questa mattina sono stati presentati i progetti degli alunni di: