Il caseificio Collebianco tra le eccellenze agrifood in missione a Los Angeles La storica attività della famiglia Ambroscaè tra le protagoniste mondiali della bufala

Il Made in Campania sempre più richiesto e apprezzato a livello internazionale. Il Caseificio Collebianco della famiglia Ambrosca, che da oltre 50 anni produce e commercializza a livello nazionale ed internazionale Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti caseari con un punto vendita e degustazione in via Roma a Bellizzi, ha partecipato ottenendo un grande riscontro alla missione commerciale a Los Angeles promossa dalla Regione Campania in collaborazione con la Camera di Commercio locale.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose imprese campane di rilievo nel settore agrifood tra cui il Caseificio Collebianco, che hanno colto l’iniziativa come un’ottima opportunità di ingresso nel mercato USA. All’iniziativa hanno partecipato molteplici distributori e buyers del mercato statunitense. L’evento si è aperto alla presenza della Console Raffaella Valentini, che ha conosciuto e apprezzato la delegazione di imprese campane.

“Siamo felici di aver avuto l'opportunità di far conoscere e apprezzare le nostre eccellenze gastronomiche alla Console e agli altri partecipanti – sottolinea Aldo Ambrosca, titolare del Caseificio Collebianco insieme ai fratelli Domenico e Mario - Durante una deliziosa cena, gli ospiti hanno avuto l'occasione di degustare le nostre specialità, con un focus speciale sulla nostra Mozzarella di Bufala Campana DOP. Siamo emozionati nel sapere che i sapori autentici e la qualità dei nostri prodotti hanno contribuito a rendere l'esperienza gastronomica di questa serata indimenticabile. Questa iniziativa rappresenta per noi un passo importante nel promuovere la nostra tradizione casearia e portare i sapori unici della Campania oltre i confini. Ringraziamo la Regione Campania, la Camera di Commercio di Los Angeles e tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza”.