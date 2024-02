Agricoltura, le eccellenze di Salerno in vetrina alla "Fruit Logistica" Al via l'appuntamento fieristico più importante del mondo

È iniziato il “Fruit Logistica” di Berlino. Si tratta dell’appuntamento annuale più importante del comparto, l’evento più rappresentativo a livello internazionale. Nel Padiglione 4.2, spazio interamente dedicato alle eccellenze italiane, c’è anche lo stand di Confagricoltura con un’area eventi tecnologicamente attrezzata che permetterà di rappresentare la capacità del comparto ortofrutticolo italiano e del territorio della provincia di Salerno.

Oltre all’allestimento dello stand dedicato, in partnership con Confagricoltura nazionale e con il cofinanziamento della Camera di Commercio di Salerno, Confagricoltura Salerno è promotrice di tre convegni, il più importante dei quali sul tema “Export e Logistica – Le prospettive del Sistema Italia”, argomento di assoluta attualità per il comparto agricolo ed in particolar modo per l’ortofrutta. L’evento è in programma per domani alle 11. Dopo i saluti di Antonio Costantino (presidente Confagricoltura Salerno) e Matteo Zoppas (presidente dell’Ice, l’Istituto italiano per il commercio estero), sono previsti gli interventi di Marco Salvi (presidente di Fruitimprese), Massimiliano Del Core (presidente Ortofrutta Italia), Nicola Caputo (assessore agricoltura Regione Campania), Massimiano Giansanti (Presidente nazionale Confagricoltura). Concluderà l’on. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri.

Gli altri due eventi avranno come tema il mondo dell’ortofrutta al femminile e la presentazione della richiesta di riconoscimento della IGP della fragola campana, di cui Confagricoltura Salerno sta coordinando le attività.