Vertenza Fos Prysmian, vertice a Roma: sindacati in pressing sul Governo L'appello della Filctem Cgil: "Dichiarare strategica la produzione di fibra ottica"

"Il Governo deve dichiarare che la produzione di fibra ottica è strategica per il nostro Paese e, di conseguenza, rendere obbligatorio nei bandi l'utilizzo di fibra di qualità. Abbiamo rappresentato al ministro Urso la nostra preoccupazione nella cessione di un asset strategico fondamentale per la sicurezza ad un eventuale soggetto straniero. Riteniamo che si debbano trovare per non fermare la produzione nello stabilimento di Battipaglia, facendo ritornare l'azienda sulla decisione di cedere".

Così, in una nota, il segretario Cgil Napoli e Campania, Raffaele Paudice e la coordinatrice Filctem Cgil Campania, Lella Messina, a margine dell'incontro al Mimit sulla vertenza Fos Prysmian di Battipaglia, in provincia di Salerno.