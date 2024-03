"Rural Tourism", Casal Velino investe sulla formazione dei giovani del posto Firmati 30 contratti di formazione per i futuri esperti di olivocoltura e operatori agrituristici

Il centro polifunzionale di Casal Velino ha ospitato la presentazione del progetto "Rural Tourism - percorsi professionalizzanti per il turismo rurale", promosso dal Comune cilentano in partenariato con "SannioIrpinia Lab aps" e "Projenia scs", che vede la partecipazione di diverse realtà locali.

Il progetto intende realizzare sul territorio azioni di emersione e riattivazione dei giovani neet (non impegnati in percorsi di formazione, inoccupati o disoccupati) under36 attraverso l’attivazione di nuove professionalità mediante la partecipazione ai corsi di formazione.

30 ragazzi hanno firmato il contratto per le due figure che si andranno a formare: una per "Olivocoltura - coltura annosa da riprendere e ringiovanire" e l'altra di "Operatore agrituristico e dello sviluppo rurale". Si tratta di percorsi di tirocinio extracurricolare della durata di almeno 3 mesi e retribuiti.

Inoltre, sono previste attività di orientamento specialistico in entrata, in itinere ed in uscita per garantire ai giovani l’accesso e la permanenza nel mondo del lavoro nella filiera ricettivo-rurale. Grazie al supporto dei partner, sarà realizzato un sistema di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di formazione e inserimento lavorativo stabile mediante servizi consulenziali circa la partecipazione ad ulteriori bandi, eventi formativi e informativi, workshop tematici per rafforzare il proprio bagaglio di competenze e skills, spendibili sul mercato del lavoro.

Ad introdurre i lavori è stato Luca Mauriello, ceo e co-founder di "Projenia scs", che ha sottolineato la peculiarità di un progetto finalizzato a valorizzare un'eccellenza locale come la produzione olivicola in un territorio come Casal Velino, conosciuto soprattutto per la vocazione turistica.

L'Anci regionale dei giovani - rappresentato dalla vicepresidente Federica Fortino - ha creduto da subito nell'iniziativa, che è una delle tre finanziate dall'associazione. "Vogliamo dimostrare che i giovani hanno voglia di fare se c'è chi crede in loro", ha detto l'assessore del Comune di Nocera Inferiore.

A fare da docente del corso di olivocoltura, il tecnico di Confagricoltura Salerno Leonardo Feola, che ha sottolineato l'importanza della tutela di una delle eccellenze locali.

Particolarmente soddisfatta la sindaca di Casal Velino, Silvia Pisapia: "Fondamentale la collaborazione con Projenia, una realtà che ci ha consentito di realizzare molti progetti importanti. Quello che presentiamo oggi è significativo per tutto il territorio, perché non coinvolge solo i giovani del nostro Comune ma del comprensorio. Le persone formate potranno avere la concreta possibilità di restare qui e costuirsi il proprio futuro".