Meno tasse e burocrazia più semplice, il dossier di Confagricoltura al Prefetto Costantino e Libretto sono stati ricevuti dal rappresentante del Governo, Francesco Esposito

Confagricoltura Salerno, rappresentata dal presidente Antonio Costantino e dal direttore Carmine Libretto, è stata ricevuta ieri pomeriggio dal prefetto Francesco Esposito. Al rappresentante dell’Ufficio territoriale di Governo è stato consegnato un documento con proposte specifiche per il comparto agricolo, in pratica una serie di misure che Confagricoltura auspica siano assunte dal Governo italiano, alcune a livello europeo e altre nel nostro Paese, per rispondere alle esigenze di reddito degli agricoltori che nelle ultime settimane hanno manifestato con i trattori.

Nel documento Confagricoltura elenca una serie di provvedimenti per delineare un percorso che, a partire da un alleggerimento dei costi - da raggiungere anche attraverso una riduzione della pressione fiscale e da alcune necessarie semplificazioni burocratiche - porti ad una spinta iniettiva di liquidità che permetta, infine, di avviare concretamente tutti gli investimenti necessari allo sviluppo del comparto agricolo.