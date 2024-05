FenImprese Salerno, costituita una sede zonale a Giffoni Valle Piana L'assemblea è stata caratterizzata anche da un momento formativo dedicato alle PMI

L’Antica Ramera di Giffoni Valle Piana ha ospitato l’assemblea costituente della sede zonale dell’associazione FenImprese Salerno. L’incontro è stato dedicato al tema “Le PMI e le peculiarità delle imprese di Giffoni Valle Piana”. A moderare l’incontro è stato l'avvocato Lucio Orlando, vice direttore provinciale di FenImprese Salerno, il quale ha introdotto i lavori e presentato il direttivo provinciale, composto dal presidente Ezio Camerini, dal vicepresidente Felicia Bianchini, dal direttore Antonello Baldini.

All’assemblea hanno partecipato attivamente le istituzioni di Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali, in particolare il sindaco Antonio Giuliano di Giffoni Valle Piana ha ringraziato l’associazione per aver scelto il suo comune come sede zonale ed ha espresso la piena disponibilità a lavorare in sinergia, anche con i comuni limitrofi. Assist colto al balzo dal vice sindaco di Giffoni Sei Casali, Giuseppe Sica, il quale ha accolto con entusiasmo l’invito ed ha invitato a creare una sede anche nel territorio dei Sei Casali.

Spazio, poi, alla formazione: Vincenzo Capasso, presidente di categoria di FenImprese Salerno, ha parlato di internazionalizzazione anche per le micro e piccole imprese. Sono intervenuti, infine, gli associati di FenImprese Salerno già presenti sul territorio di Giffoni Valle Piana.

Prima della proclamazione sono intervenuti anche il presidente provinciale di FenImprese Avellino, Marco Morano, e la presidente di FenImprese Sele, Rita Ferro. Al termine degli interventi, il presidente di FenImprese Salerno ha proclamato la presidente di FenImprese Giffoni Valle Piana, Antonella Volpe, omaggiandola della targa personalizzata e riportando i saluti del presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso e del direttivo nazionale. Ha chiuso l’assemblea la neo presidente di FenImprese Giffoni Valle Piana, Antonella Volpe, che ha presentato il direttivo composto da Luigi Volpe e Giada Napolitano.