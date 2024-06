Gruppo alimentare Confindustria Salerno, l'assemblea elegge Alfano presidente "La filiera costituisce l'asse portante dell'economia, necessario continuare ad investire"

Nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’assemblea del Gruppo Alimentare, al quale aderiscono 67 aziende che esprimono circa 3mila addetti.

L’assemblea ha eletto Presidente Carmine Alfano - Coppola Spa (Scafati).

Sono stati inoltre eletti i componenti del consiglio direttivo: Maria Carmela Calabrese – Agrioil Spa (Roccadaspide); Gianluigi Di Leo – Calispa Spa (Castel San Giorgio); Pasquale Aurelio Garone - Sorgenti S. Stefano Spa (Montesano sulla Marcellana) ; Giuseppe Pizzuti - Molini Pizzuti srl (Bellizzi); Alfredo Romaniello - Best Italian Selection srl (Battipaglia); Gaetano Sica - Caramico Gaetano & C. Spa (Salerno); Gerardo Salzano – Pomilia Spa (Nocera Superiore); Rossella Spatola - Teorema Mediterraneo s.r.l. (Nocera Inferiore); Antonia Trucillo – Cesare Trucillo Spa (Salerno).

“La filiera agroalimentare costituisce l'asse portante dell'economia salernitana – ha sottolineato il neo eletto presidente Alfano. Confindustria Salerno ha lavorato in questi anni per contribuire allo sviluppo del comparto, partendo dalla formazione di una forza lavoro specializzata, che è un aspetto particolarmente importante nel nostro settore. Abbiamo, infatti, partecipato alla costituzione dell' ITS Te.La., una scuola ad alta specializzazione tecnologica che costituisce un modello didattico innovativo per la creazione di figure professionali con nuove competenze ricercate e necessarie alle aziende agroalimentari, oggi difficilmente reperibili. Lavoreremo, altresì, all’aggregazione, laddove possibile, di piccole e medie imprese per l’eventuale partecipazione congiunta a manifestazioni e fiere del settore e a tutte quelle iniziative che possano consentire di rafforzare l’identità e l’immagine del Gruppo, anche portando le nostre eccellenze su mercati sempre nuovi. Mi preme, inoltre, ringraziare tutti i colleghi imprenditori che hanno riposto fiducia in me, la squadra che mi affiancherà e il mio predecessore Sabato D’Amico per l’eccellente lavoro svolto”, le parole della guida del Gruppo alimentare di Confindustria Salerno.