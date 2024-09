"AgriFood Future", ecco il corso di formazione sull'Intelligenza artificiale Organizzato da Google, in programma al teatro Municipale "Giuseppe Verdi"

Nell’ambito di AgriFood Future, evento nazionale sulle innovazioni del sistema cibo in programma a Salerno dall’8 al 10 Settembre 2024, si terrà un corso di formazione gratuito sull’Intelligenza Artificiale realizzato da Google nell’ambito del progetto “IA per il Made in Italy”.

Il corso si svolgerà al teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e sarà suddiviso in due appuntamenti, lunedì 9 e martedì 10 settembre dalle ore 14,30 alle 16,30. Due moduli formativi, della durata di due ore ciascuno, durante i quali verrà offerto un training di livello base per permettere ai partecipanti di scoprire cos’è l’IA e il funzionamento del Machine Learning e dell’IA generativa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito di AgriFood Future https://www.agrifoodfuture.eu/registrati-al-corso-di-formazione-google

Per le imprese, invece, è possibile prenotare una visita guidata negli spazi interattivi di Google, allestiti di fianco al Teatro Verdi, nel quale è possibile vedere delle applicazioni pratiche e concrete di intelligenza artificiale nel settore dell'agroalimentare. Prenota qui la tua visita: https://www.agrifoodfuture.eu/registrati-allo-spazio-interattivo-google

Organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, AgriFood Future è l’evento di riferimento per l’innovazione del sistema agroindustriale italiano. Con la direzione scientifica del professor Alex Giordano, ospiterà dibattiti e incontri legati al futuro del sistema cibo affrontando gli aspetti economici, geopolitici e climatici. Esempio concreto di come l’evento miri a proiettare questo settore chiave dell'economia italiana verso l’innovazione è la partecipazione di Google con il progetto “IA per il Made in Italy”, ideato per affiancare le piccole e medie imprese nel loro percorso alla scoperta dei benefici dell’intelligenza artificiale, per integrarla efficacemente nelle proprie attività, attraverso strumenti e consulenze specializzate.

Nei tre giorni della manifestazione, inoltre, sarà allestito, nei pressi della villa comunale di Salerno, uno spazio interattivo a cura di Google dove sarà possibile visionare alcune delle soluzioni di Intelligenza artificiale.

La formazione sull’Intelligenza artificiale è solo uno dei tanti appuntamenti di AgriFood Future. Il programma completo degli eventi sarà disponibile al termine della presentazione che si terrà mercoledì 4 settembre a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.