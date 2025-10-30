Salerno piange la scomparsa di Augusto Strianese, imprenditore illuminato Ha guidato Confindustria e Camera di Commercio: fu anche tra i promotori dell'aeroporto

Salerno piange la scomparsa di Augusto Strianese, imprenditore che ha segnato la storia della città. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore. Fu tra i primi a credere nell'aeroporto di Salerno, che ora è realtà. Appassionato di sport, nel calcio aveva guidato la Salernitana e nella pallanuoto la Rari Nantes Salerno, anche nella stagione della storica promozione in serie A1 del 1991.

«Un grande imprenditore, un grande amico – dichiara il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – ho conosciuto Augusto quando era presidente degli industriali e io ero da poco iscritto al gruppo giovani dell’associazione. Una personalità forte, che ha interpretato ogni ruolo dando il massimo. Personalmente ho ripercorso il suo cammino, prima alla guida di Confindustria Salerno e poi della Camera di Commercio e i suoi sempre saggi consigli non mi sono mai mancati. Ricordo soprattutto il suo impegno per l’apertura dell’aeroporto di Salerno e oggi, sicuramente, senza la sua determinazione e ostinazione per l’infrastruttura, in anni complicati, non avremmo un aeroporto operativo.»

Anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e presidente della Provincia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Augusto Strianese.

"Ai familiari, amici e collaboratori un abbraccio d'umana solidarietà nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita operosa all'impresa ed al lavoro. Di Augusto Strianese abbiamo apprezzato la lungimirante visione, la capacità d'investire nell'innovazione, l'impegno per lo sviluppo, l'amore per la propria terra e la nostra comunità. Doti umane ed imprenditoriali profuse anche negli incarichi pubblici più importanti come la presidenza di Confindustria Salerno".

Domani alle 11 il funerale nella chiesa dell'Annunziata a Salerno.