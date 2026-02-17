Salernitana, veleni da derby: punito Raffaele. Un quadro costa caro a Faggiano Il Giudice Sportivo 'sfila' la panchina al tecnico granata. E per il ds c'è un'ammenda severa

La Salernitana perde Giuseppe Raffaele. Mentre la panchina del tecnico traballa, l’allenatore granata non ci sarà per le prossime due sfide. Costa carissimo l’espulsione rimediata nel finale di gara con la Cavese, in occasione del pari firmato Minaj. Raffaele è stato fermato dal Giudice Sportivo per “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l’operato”. Il tecnico salterà dunque le sfide con Monopoli e Catania, determinanti per il suo futuro.

Faggiano, quadro amaro

Nessuna espulsione ma severa ammenda di 500 euro per Daniele Faggiano “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, recatosi nell’area spogliatoi, colpiva con un calcio uno dei pannelli fotografici presenti nel corridoio antistante gli spogliatoi danneggiandolo”. 800 euro di ammenda alla Cavese, “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.