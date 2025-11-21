Salerno, in funzione la maxi gru per container al porto Investimento da 7 milioni di euro per la SCT

Entrata in esercizio la nuova maxi gru per container della Salerno Container Terminal, prodotta dalla tedesca Gottwald-Konecranes, un investimento di circa sette milioni di euro, che porta a quindici milioni gli investimenti effettuati dalla società nel porto di Salerno nel solo anno 2025, raggiungendo quota quaranta milioni nel quadriennio 2022/2025. La gru di ultima generazione è la maggiore esistente della sua categoria con una torre alta circa 60 metri, il braccio lungo 64 metri, incernierato a 40,10 metri da terra. A 43,40 metri di altezza è posizionata la cabina del manovratore, così da garantire la massima visibilità anche su navi di più grandi dimensioni. Lo rende noto la società che si occupa dello scalo salernitano.

Con una capacità di sollevamento di 125 tonnellate e la possibilità di sollevare congiuntamente due contenitori del peso di 32,5 tons ciascuno, la gru potrà essere utilizzata anche per le operazioni di sbarco ed imbarco su navi super post-Panamax, fino a 2-3 file di container in larghezza. È dotata di un sistema di azionamento con ultracondensatori e di alimentazione elettrica, garantendo perfomance molto elevate, mirate a ridurre la permanenza delle navi in banchina, e un significativo abbattimento di emissioni e rumori. Di qui a pochi giorni seguirà l’entrata in esercizio del secondo carro ponte di piazzale ad alimentazione elettrica prodotto dalla tedesca Liebherr, capace di accatastare contenitori su dieci file di larghezza per sei più una in altezza. La nuova macchina consentirà di incrementare di mille teus la capacità di stoccaggio di contenitori all’import in porto, portando a quattro le macchine di questo tipo in funzione nel terminal.

“Molto positivo nell’anno l’andamento del traffico contenitori di SCT - dichiara il presidente Agostino Gallozzi - che nel 2025 raggiungerà quota 410.000 teus, con una crescita del 14% rispetto al 2024 e di circa il 30% nel periodo 2022/2025. Siamo sempre impegnati in strategie di miglioramento continuo, accompagnando lo sviluppo dei traffici con la crescita degli investimenti e, innanzitutto, della occupazione. Mi rendono particolarmente orgoglioso le nuove assunzione fatte nel 2025 in SCT : 51 neo occupati, con grande attenzione al lavoro femminile. Come Gruppo Gallozzi, grazie alla nostra Blue Economy, assicuriamo a Salerno il lavoro ad oltre 500 dipendenti diretti e 1.500 indiretti.”

Nel 2025 sono 22 i differenti servizi di linea full container settimanali, offerti da 14 differenti compagnie di navigazione, che scalano SCT, connettendo le aziende del Centro-Sud Italia con tutti i mercati del mondo. A conferma di questo trend, anche l’ultimo rilevamento dell’indice di connettività mondiale elaborato dalla Agenzia Onu Unctad, pone Salerno, per numero di collegamenti marittimi, in terza posizione tra i Regional Port d’Italia dopo Genova e La Spezia (terzo trimestre 2025: indice 212,82 a fronte di 184,39 dello stesso trimestre del 2024).

Sul fronte della innovazione tecnologica e dell’impiego della intelligenza artificiale, in collaborazione con il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito di Spoke 10, dedicato ai temi del trasporto merci e della logistica, SCT è partner del progetto 5G Port per la implementazione di un’infrastruttura con rete 5G dedicata e del progetto “Terminal Management Platform for Optimizing Container Management”, un’iniziativa di ricerca volta a sviluppare un modello innovativo per la gestione dei container nei terminal con un alto indice di produttività per metro quadrato.

