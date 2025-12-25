Natale a Salerno: si stima una spesa media di 120 euro a persona Lo studio di Confesercenti. Esposito: vince la tradizioni, in pochi andranno via dalla città

Le festività natalizie nel Salernitano si confermano all’insegna della tradizione e della moderazione nei consumi. Secondo i dati dell’indagine nazionale IPSOS per la rete Confesercenti, anche quest’anno prevale un atteggiamento di prudenza nelle spese legate alla vigilia e al pranzo di Natale.

Il budget medio stimato per le festività si attesta intorno ai 120 euro a persona, con una spesa domestica per i pasti natalizi che si aggira sui 30 euro a testa. Il cenone della vigilia rimane fedele alla tradizione, con protagonisti i piatti a base di pesce, mentre il pranzo di Natale vedrà in tavola le classiche pietanze di carne.

«La tradizione di festeggiare in casa con amici e parenti resta forte: solo il 5% dei salernitani trascorrerà il Natale in viaggio», dichiara Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno.

«Tuttavia, saranno i giovani under 34 a fare la differenza, animando le piazze con la loro partecipazione a eventi e feste, contribuendo così a diffondere ricchezza sul territorio».

Confesercenti sottolinea l’importanza di investire in calendari di eventi e iniziative pubbliche, capaci di attrarre e coinvolgere i cittadini, generando ricadute economiche positive per le attività locali. Un’opportunità concreta per sostenere il commercio di prossimità e valorizzare le eccellenze del territorio in un periodo cruciale per l’economia locale.