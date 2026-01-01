Cna Salerno, quasi 18mila imprese attive: si punta a consolidare il comparto Il bilancio del presidente Citro sottolinea gli investimenti per eventi e formazione

Sarà un anno importante per la CNA che celebra 80 anni a livello nazionale. Un traguardo che la sede provinciale di Salerno celebrerà dall’alto del suo mezzo secolo compiuto, attraverso la formula di sempre: eventi dedicati, formazione e supporto a 360 gradi alle imprese artigiane e nuovi servizi dedicati al welfare, alla conoscenza dell'intelligenza artificiale e al credito alle imprese. Con questi auspici il presidente provinciale di CNA Salerno, Antonio Citro ha tracciato un bilancio dell’anno che si è chiuso con “MeraviglioSA”, l’evento ospitato a Piazza Sant’Agostino che ha riportato l’artigianato nel cuore antico di Salerno. Dalla poltrona sulla quale Babbo Natale ha raccolto sogni e desideri dei bambini di tutt’Italia, il presidente Citro ha diffuso alcuni dei dati che raccontano l’andamento delle imprese artigiane sul territorio salernitano, secondo i numeri del Registro Imprese della Cciaa di Salerno. Le imprese artigiane attive nella provincia di Salerno ammontano a 17.893 su un totale di circa 18.046. Anche se il numero delle iscrizioni, pari a 386 (215 nuove iscrizioni e 171 trasformazioni), pressoché compensa le 368 cessazioni (183 chiusure e 185 cessazioni di attività), la situazione rimane stazionaria.

Di queste imprese artigiane, ben 14.754 sono ditte individuali, mentre il resto è composto da società. “Questi dati evidenziano la forza e la tenacia del comparto artigianale che regge nonostante la complessita' del momento quindi è giusto implementare misure a sostegno dell'artigianato- ha fatto notare Citro ricordando le battaglie importanti portate avanti anche a livello nazionale come quella per la modifica della legge quadro sull'artigianato e contro l’obbligo delle polizze catastrofali.

A livello locale, si è registrato un fattivo impegno per promuovere l'artigianato attraverso eventi dedicati, con più di 20 iniziative condotte e il coinvolgimento attivo di oltre 500 imprese. Il 2025 è stato significativo per CNA Salerno che si è attestata tra le prime tre in Italia per crescita associativa di abbinati INPS (ditte artigiane) e tra le prime cinque per associati diretti (srl, srls, ecc.) ed è stato anche l’anno dell'assemblea elettiva e dell’inaugurazione della nuova sede provinciale (sita in via Marano 15) che si mostra più funzionale alle esigenze delle attività artigiane e associative.

“Fra gli ambiti su cui puntare nel futuro, ci sono la maggiore visibilità sul trapasso generazionale e sul protagonismo delle imprese artigiane nei contesti territoriali, il rafforzamento dell'imprenditoria artigianale e l'aumento degli incentivi per le imprese- ha aggiunto Citro- È importante poi puntare su una CNA più presente sul territorio provinciale dove ci sono tanti artigiani".

Nuovi servizi sono stati introdotti per supportare gli artigiani, tra cui "CNA Mondo Revisioni", CNA Ambiente per il disbrigo pratiche Rentri, iniziative nel settore turismo, supporto per le pratiche di successioni, maggiori servizi di welfare e lo sportello Ebac per gli incentivi ai titolari e dipendenti del settore artigianale. Infine, la CNA Salerno di recente si distingue come “Unico" Confidi Bancario per l’erogazione diretta di finanziamenti alle imprese, gestiti internamente dall'ufficio credito di CNA Salerno.

“In un contesto di sfide e opportunità e di grande complessita' la CNA rimane un punto di riferimento vitale per l'artigianato in provincia di Salerno- ha concluso Citro- impegnandosi a costruire un futuro di successo per tutti gli imprenditori artigiani”.