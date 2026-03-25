Confartigianato, Franco Risi eletto presidente regionale Succede ad Ettore Mocella

Seguire le linee di una strada spianata da Ettore Mocella con un occhio di riguardo a giovani, transizione energetica e formazione. Franco Risi raccoglie così il testimone di quest’ultimo alla guida di Confartigianato Campania, mantenendo la presidenza di Confartigianato Salerno. L’elezione è arrivata nel pomeriggio di ieri, durante l’assemblea regionale dei membri che la compongono, presso la sede di Confartigianato in via Michelangelo Testa a Salerno. Un momento particolarmente sentito e partecipato, alla presenza di Ettore Mocella (Avellino), Antonio D’Albore (Caserta - confermato vicepresidente vicario) Luca Pietroluongo segretario regionale (riconfermato alla guida della segreteria), Enrico Inferrera (Confartigianato Napoli), Vincenzo Lombardi (Benevento), Gianpiero Trani (Ischia).

L'elezione di Franco Risi rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Confartigianato come punto di riferimento per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese del territorio con un occhio di riguardo ai giovani, alla loro formazione e al valore che esprimono per il futuro del settore. Tra le prime sfide la competitività del sistema produttivo regionale, promozione dell’innovazione, la valorizzazione del lavoro artigiano e il dialogo con le istituzioni, facendo squadra e rete con quest’ultime.

“Un impegno importante che assumo con senso di responsabilità - ha dichiarato Risi neopresidente regionale - una bella sfida ma anche una grande soddisfazione. Adesso la missione è portare l’artigianato all’attenzione del governo regionale nell’ambito della formazione, della programmazione economica e dare la dignità che merita ad un settore importante dal punto di vista economico, occupazionale e sociale. L'artigianato può dare grande gratificazione economica e professionale ai giovani del nostro territorio”.

Per Ettore Mocella, già presidente per tre mandati, Confartigianato è un’associazione che gode di “ottima salute” grazie anche ad un percorso ed un lavoro di squadra che hanno contribuito a renderla una voce autorevole ed importante nel settore. “Lasciamo una federazione sana, unita e coesa - ha sottolineato Mocella - oggi c’è un governo regionale nuovo, un nuovo paradigma economico e sociale anche di rappresentanza e abbiamo ritenuto giusto dotare di una nuova governance anche Confartigianato Campania e attraverso Franco Risi dargli nuovo slancio. Adesso l’obiettivo è il rilancio dell’artigianato, non solo come modello economico, ma anche come modello alternativo e di inclusione verso i giovani che punti sulla qualità, sul presidio del territorio sull’ambiente”.