De Luca contro De Magistris, Santoro: parole ignobili “Dimostrano bassezza umana”

"La Campania è tra le prime regioni d'Italia per minacce ed intimidazioni ai politici, ma l'ultima vicenda di intimidazione non proviene da camorristi o delinquenti, ma addirittura dal governatore pro tempore della Regione Campania - queste le parole del consigliere di Giovani salernitani-Dema Dante Santoro, in risposta alle dichiarazioni di Vincenzo De Luca nei confronti del primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris - "Sequestratelo e sputategli in faccia":quando persone che dovrebbero rappresentare le istituzioni arrivano ad usare parole del genere allora vuol dire che si è arrivati al capolinea.

Le parole di esortazione alla violenza usate da Vincenzo De Luca contro Luigi de Magistris sono ignobili e dimostrano una bassezza umana, prima che politica, inidonea con il ruolo che ricopre. Solidarietà al sindaco de Magistris, il governatore pro tempore deve vergognarsi per le parole usate ed è ora che abbassi i toni".

S.B.