Vandali in azione contro la sede della Lega Affisse sulla saracinesca a Mercato San Severino vecchie dichiarazioni di Matteo Salvini

Vandali in azione contro la Lega. Affissi sulla saracinesca della sede di Mercato San Severino dei fogli con stampate vecchie dichiarazioni di Matteo Salvini, risalenti al 2011, 2012. Lo ha reso noto Lucia Vuolo, candidata leghista alle elezioni europee del 26 maggio.

Il fatto sarebbe accaduto la notte di sabato. Le dichiarazioni riporterebbero frasi contro il Sud. All'epoca dei fatti Salvini era europarlamentare al suo secondo mandato.

Non si è fatta attendere la risposta del dirigente regionale della Lega Giovanni Romano:“È una vigliaccata che si aggiunge alle tante già poste in essere contro Salvini e la Lega. Una ragione in più per continuare la nostra campagna elettorale e per convincere i nostri concittadini a sostenere i valori della Lega votando Salvini e Vuolo il prossimo 26 maggio. Alle intimidazioni risponderemo con il confronto e con i consensi conquistati democraticamente”, ha concluso Romano.