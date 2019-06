M5S, Bilotti: Salerno tra le capitali D'Italia La Deputata Anna Bilotti: “Il testo approvato in commissione Affari costituzionali della Camera”

“La città di Torino potrà presto fregiarsi del titolo di "Prima capitale d'Italia", mentre Firenze, Brindisi e Salerno potranno porre sul proprio gonfalone quello di "già capitale d'Italia". “Con il nostro testo unificato il Movimento 5 Stelle ha ritenuto utile rendere giustizia non ad una sola città ma a tutta la storia di quel periodo che ha visto diversi capoluoghi italiani contribuire in diverse fasi della nostra liberazione”. Ad annunciarlo è la Deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti – “rispettando questo principio di verità diversi membri del Movimento 5 Stelle della commissione hanno presentato un testo relativo al riconoscimento della propria città di provenienza, la sottoscritta per Salerno appunto, per poi unificare il tutto in modo coerente con le motivazioni di fondo”.

“Se Salerno è stata capitale, - continua Bilotti - in verità anche in modo piuttosto casuale, lo sono state anche Torino, Firenze e Brindisi in modo egualmente diverso con meriti e motivazioni diverse”. Solo avendo consapevolezza di tutto il quadro storico possiamo dare forza ad un riconoscimento e tramandarlo alle future generazioni. “Auspico da questo punto di vista che il provvedimento sia non la fine ma il punto di partenza di un percorso, magari con un sodalizio tra le città interessate, che alimenti ancor di più il senso della nostra unità nazionale” -conclude-.