Anpi Salerno, muore Giannattasio: "Continueremo a combattere" Commosso addio dei partigiani al presidente: "Rimaniamo fedeli agli ideali che hai sempre difeso"

Un grave lutto per la sinistra salernitana. Sconfitto da un male incurabile, è morto il presidente dell'Anpi cittadina Luigi Giannattasio. Domani alle 16 presso la chiesa di San Paolo ai Saveriani si terranno i funerali, la camera ardente è stata allestita presso l'obitorio dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

"Con Gigino Giannattasio l'Anpi perde un animatore instancabile, che ha profuso energie ed intelligenza nello sforzo di conservazione della memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo. Per tutta la vita - il commosso ricordo del comitato provinciale - ha saputo spendersi per ciò che credeva giusto: difendendo i diritti degli ultimi e la costituzione, lottando contro la discriminazione in ogni sua forma e contrastando i rigurgiti antidemocratici".

Seguendo il suo esempio l'Anpi di Salerno intende continuare la sua attività: "Ricordarlo, per noi tutti, vorrà dire continuare un impegno cominciato insieme. Fedeli a questi ideali giuriamo di continuare a combattere, solidali e uniti".