Turismo, Piero De Luca: "Accelerare con ristori e vaccini" “Tra i settori più penalizzati dalla pandemia, bisogna fare di più”

“Tra i settori più penalizzati dalla pandemia del Covid-19 c’è senza dubbio il turismo” Così in una nota l’on. Piero De Luca intervenuto stamani a Mattino 5.

“Il comparto turistico ha un peso decisivo sull’economia del nostro Paese, vale il 13% del Pil- ha spiegato il deputato Dem- e sull'occupazione, impiegando circa 4 milioni di lavoratori. Questo settore ha subito maggiormente l’impatto negativo delle restrizioni per contrastare l’epidemia e per questo sono stati stanziati finora più di 2 miliardi di euro di risorse a sostegno di imprese e lavoratori.

Bisogna però fare di più. Vanno infatti distribuiti 400 milioni di euro non ancora erogati ed è necessario adottare quanto prima il nuovo Decreto Ristori con misure ancora più mirate ed efficaci di supporto alle categorie colpite.

Poi dovremmo fare uno sforzo straordinario per ripartire il prima possibile in sicurezza, accelerando in particolare con la campagna vaccinale, così da consentire la ripresa delle attività turistiche e degli spostamenti dei visitatori stranieri. I vaccini sono decisivi per vincere la battaglia contro il virus.”