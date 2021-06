Fratelli d'Italia, aderiscono cinque consiglieri di Bellizzi Fabbricatore: "Il partito cresce e si rafforza nella Piana del Sele"

Questa mattina, presso la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno, è stata ufficializzata l’adesione al partito dell’intero

gruppo consiliare di opposizione al Comune di Bellizzi. Si tratta dei consiglieri comunali Saviana Bonavita, Rolando D’Alessio, Walter Esposito, Ilaria Gaiola e Angelo Maddalo. Presenti alla conferenza stampa il questore della Camera e coordinatore della direzione nazionale di FdI Edmondo Cirielli, il commissario regionale Antonio Iannone, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il consigliere provinciale Marco Iaquinandi, il responsabile dell’organizzazione Alberico Gambino e del tesseramento Imma Vietri.

"Si rafforza ulteriormente la nostra presenza in un territorio importante della provincia di Salerno come la Piana del Sele -

dichiara il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore -. Sono certo che i cinque consiglieri comunali, che rappresentano una seria e credibile alternativa all’amministrazione comunale di sinistra che governa la città di Bellizzi, faranno un ottimo lavoro per la crescita e il radicamento del partito".

Per Fabbricatore "Fratelli d’Italia è aperto a tutti quegli amministratori locali interessati a sposare il progetto politico della nostra leader nazionale Giorgia Meloni all’insegna della serietà e della coerenza politica. Nei prossimi giorni - conclude Fabbricatore - annunceremo nuove adesioni".