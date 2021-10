Amministrative 2021, urne aperte: provincia di Salerno al voto Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Si vota in 40 comuni

Salerno al voto. Oggi 3 ottore e domani 4 ottobre urne aperte nei 40 comuni della provincia di Salerno chiamati ad eleggere eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Circa 318mila elettori. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Alla chiusura dei seggi seguiranno le operazioni di spoglio delle schede elettorali che decreteranno i candidati sindaco e consiglieri comunali vincitori, ed eventuali ballottaggi.

Sono tre i comuni della provincia con una popolazione superiore a 15mila abitati, Battipaglia, Eboli e Salerno, dove potrebbe verificarsi con possibile doppio turno tra quindici giorni.

Dalla prefettura hanno fatto sapere che "tutti i seggi elettorali si sono insediati regolarmente e che non si sono verificate criticità".

Per votare non è necessario il Green Pass, obbligatoria invece la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Inoltre non è consentito recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, o se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o, ancora, se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Sono nove gli aspiranti sindaci di Salerno: l’uscente Vincenzo Napoli (centrosinistra), Michele Sarno (centrodestra), Elisabetta Barone (Movimento 5 Stelle) a cui si aggiungono i civici Antonio Cammarota, Simona Libera Scocozza, Oreste Agosto, Gianpaolo Lambiase, Maurizio Basso e Annamaria Minotti. Un totale di 31 liste e circa 1000 aspiranti consiglieri per la città.

Sono 40 i comuni chiamati al voto In provincia di Salerno: Altavilla Silentina, Battipaglia, Cannalonga, Castellabate, Castel San Lorenzo, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Salerno, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sant’Egidio del Monte Albino, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.