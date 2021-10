Veleni sul voto a Salerno, scattano le denunce per un audio La polemica sollevata da Celano, la replica di Napoli: «Vergognosa fake news»

In una giornata di apparente tranquillità, è un audio circolato in chat e sui social ad infiammare il clima elettorale a Salerno. Ad accendere la polemica in mattinata è stato il consigliere comuanale uscente di Forza Italia, Roberto Celano che in questa tornata è in corsa per uno scranno nella lista degli azzurri a sostegno di Michele Sarno. «Ho un audio del titolare di un Ente legato all'Amministrazione comunale indirizzato ai dipendenti che fa ben comprendere come funziona il sistema di cui spesso parliamo», l'accusa di Celano che a distanza di qualche ora ha condiviso anche l'audio. A parlare nel messaggio è un uomo che, probabilmente, si rivolge ai suoi dipendenti, utilizzando spesso il dialetto campano. L'interlocutore non pronuncia mai la parola “Salerno” ma esordisce ricordando “che domenica e lunedì si vota” e che “per noi è una cosa importante, noi ci stiamo giocando quasi tutto”. L'autore del messaggio vocale, inoltre, specifica che “non vi sto dicendo che voi siete obbligati a votarci” ma che “naturalmente mi aspetto che andate a votarci. Che voi ci siete per noi come noi ci siamo sempre stati per voi”. “Ve lo dico perché stavolta mi sono scervellato sezione per sezione. So dove votate, dove non votate, quindi io personalmente me li vado a controllare. Questo non vuol dire niente. Vuol dire che da martedì mattina noi facciamo come fate voi. Nel senso che se voi ci state con noi, noi ci stiamo con voi. Se voi avete difficoltà, non ci volete votare, ci state sulle p..., ditecelo prima. Altrimenti io mi aspetto i voti che mi sono contato”.

Celano ha inoltrato il tutto ai parlamentari, affinché informino le autorità competenti. L'audio, tra l'altro, è stato rilanciato anche dal deputato Angelo Tofalo e dal consigliere comunale uscente Leonardo Gallo. Non è tardata ad arrivare la replica del candidato sindaco Vincenzo Napoli che, attraverso una nota, ha annunciato azioni legali. «Stiamo provvedendo a denunciare alla Procura della Repubblica i signori Celano, Tofalo e Gallo che hanno divulgato un audio anonimo, privo di ogni riferimento a luoghi, persone e situazioni, spacciandolo, con una vergognosa mistificazione, per un tentativo di pressione sulla libera manifestazione del voto. È una evidente, gravissima, fake news, un grossolano ed inaccettabile tentativo di inquinare il voto a Salerno, che offende la nostra Città ed i nostri concittadini. Celano, Tofalo e Gallo ne risponderanno in Tribunale ed i nostri concittadini puniranno con il loro voto libero questo ennesimo insulto alla loro libertà. Insieme alla denuncia chiederemo di bloccare, ai sensi di legge, l'ulteriore diffusione di questa infame e maldestra menzogna in tutte le forme e modalità perché operata peraltro in palese violazione dell'obbligo di silenzio elettorale».